Мир 14 февраля 2023, 04:04 США отказались отправлять Украине ракеты ATACMS из-за отсутствия излишков — СМИ Politico: отправка ракет ATACMS приведет к истощению арсеналов США РИА «Новости»

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Американские власти отказались отправлять Украине в качестве военной помощи ракеты ATACMS с дальностью действия до 300 километров. Оказывается, у США нет излишка этих снарядов, сообщила газета Politico со ссылкой на источники в Пентагоне.

Журналисты издания пишут, что в Вашингтоне свое решение объяснили тем, что после отправки этих вооружений Киеву американские арсеналы сильно бы истощились, что подорвало бы боеготовность войск США в случае возможных конфликтов.

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«В рамках любого пакета [военной помощи] мы всегда оцениваем нашу собственную боеготовность и наш собственный арсенал, предоставляя при этом Украине то, что ей необходимо на поле боя», — отметил в интервью изданию представитель Пентагона.

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По его словам, у США есть другие способы предоставить Украине возможности для нанесения ударов по целям.

Ранее председатель комитета по международным отношениям палаты представителей американского Конгресса Майкл Маккол заявил, что Соединенные Штаты должны отправить на Украину баллистические ракеты ATACMS, чтобы нанести удары по территории Крыма и одержать победу над Россией.