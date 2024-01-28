Мир 28 января 2024, 08:40 США отказались от военных учений с «проблемными» странами Африки WP: Пентагон отказался проводить учения с шестью странами Африки из-за конгресса U.S. Marines/Keystone Press Agency/globallookpress

Читать 360tv в

Пентагон решил отменить совместные военные учения с Эритреей, Эфиопией, Мали, Нигером, Суданом и Буркина-Фасо. Об этом сообщила газета Washington Post.

Министерство обороны США также собиралось провести военные маневры с некоторыми другими «проблемными» африканскими государствами, указали в издании. По данным газеты, на эти цели планировалось потратить миллионы долларов.

Реклама

Пентагон направил запрос о проведении учений в конгресс, но тот отклонил документ, так как американское законодательство запрещает предоставлять помощь в безопасности государствам со свергнутым правительством или обвиненном в нарушении прав человека.

В издании предположили, что планы Пентагона могли поменяться из-за критики Белого дома со стороны демократов. Газета напомнила, что на этой неделе конгрессмены Бен Кардин и Элизабет Уоррен обратились к министру обороны Ллойду Остину и потребовали от него гарантий, что армии из государств, в которых произошел военный переворот, не станут участниками совместных с США маневров.

Ранее политолог Николай Топорнин перечислил страны Африки, в которых в 2024 году может произойти смена власти. По его мнению, предпосылки для военного переворота фиксируются в Нигере, Мали, Буркина-Фасо, Эритрее, Судане и Сомали.