Мир 07 августа 2023, 09:59 США отказались от четвертой части поставок из Китая WP: США сократили импорт продукции из Китая на 24% Freepik

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Стоимость импортированной из Китая в США продукции осталась высокой, но объемы поставок сократились почти на четверть. Данные Бюро переписи населения (Bureau of the Census) опубликовала газета The Washington Post.

За первые пять месяцев 2023 года импорт США из Китая сократился на 24% по сравнению с тем же периодом прошлого года. На китайские товары приходился примерно каждый шестой доллар, который американцы потратили на импорт, по сравнению с почти каждым четвертым до пандемии.

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Американские компании активизировали работу по снижению своей зависимости от китайских поставщиков из-за комплекса политических и экономических причин. Их обеспокоил риск оказаться зажатыми между соперничающими сверхдержавами. Переориентацией логистики занялись HP, Stanley Black & Decker и Lego.

«Поведение правительств по отношению друг к другу более враждебное, конфронтационная позиция начинает влиять на принятие решений в частном секторе, поскольку меняет профиль риска», — сказал ведущий экономист Oxford Economics в Лондоне Адам Слейтер.

Китай присоединился к глобальной торговой системе более 20 лет назад и стал лидером. Мексика, Вьетнам и Таиланд попытались занять его позиции, но пока им не хватило объемов производства и инфраструктуры мирового класса.

Товарооборот между Китаем и Россией в 2022 году возрос почти на треть. В денежном выражении он составил 190,27 миллиарда долларов.