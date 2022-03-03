США объяснили, что привело бы к войне с Россией

Введение бесполетной зоны над Украиной могло бы привести к войне США с Россией. При этом американский лидер Джо Байден говорил, что не станет воевать с российскими войсками на украинской территории. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

«Обеспечение бесполетной зоны определенно повлекло бы за собой необходимость вступать в столкновения с российскими самолетами. Это поставило бы нас в ситуацию войны с Россией», — сказал Остин в интервью телеканалу NBC.

Он напомнил о словах Байдена, который подчеркивал, что американские военные не будут воевать с Россией на Украине.

Власти США неоднократно отвергали предложения по созданию бесполетной зоны над Украиной в связи с приведением российской спецоперации. Пресс-секретарь Джен Псаки назвала такую зону правильным шагом, но для ее введения необходимо провести развертывание американских вооруженных сил. Размещение военных чревато потенциальной войной с Россией.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет планов о введении бесполетной зоны над украинской территорией.