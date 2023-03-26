Мир 26 марта 2023, 01:53 США осторожно отреагировали на планы России разместить в Белоруссии ядерное оружие Reuters: размещение Россией ТЯО в Белоруссии не изменит расклад ядерных сил США РИА «Новости»

Читать 360tv в

США осторожно отреагировали на планы России разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. В Пентагоне заявили, что не видят причин для изменения готовности ядерных сил страны. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Мы не видели никаких причин для корректировки нашей собственной стратегической ядерной позиции или каких-либо признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие. Мы по-прежнему привержены коллективной обороне альянса НАТО», — сообщили источник агентства в администрации президента.

Реклама

Высокопоставленный представитель администрации США отметил, что Россия и Белоруссия говорили об этом в прошлом году. Собеседник агентства подчеркнул, что нет никаких признаков того, что Москва планирует использовать свое ядерное оружие.

Россия до 1 июля закончит строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью на телеканале «Россия 24». Вопрос о размещении ТЯО на территории Белоруссии обсуждался давно, отметил Путин.