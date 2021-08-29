Американские военные покинули Афганистан, оставив большое количество высокоточного оружия. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Военные США оставили в Афганистане переносные зенитно-ракетные комплексы, в том числе Javelin, а также высокоточные противотанковые управляемые ракеты. Это оружие теперь перешло в руки боевиков из «Талибана»*, рассказал глава оборонного ведомства. Минобороны РФ анализирует возможные риски и угрозы в Афганистане.

Шойгу также отметил, что талибы* теперь могут быть вооружены лучше, чем украинская армия, которой США поставляли те же ракетные комплексы Javelin. И если на Украину поставили несколько десятков таких комплексов, то в Афганистане их больше сотни. И там их никто не закупал — они просто перешли в руки талибов*, отметил министр обороны РФ.

Движение «Талибан»* 15 августа практически без боя захватило власть в Кабуле и объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Это произошло на фоне вывода войск США из страны.

* «Талибан» — запрещенная в РФ террористическая организация.