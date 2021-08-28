Больше сотни противотанковых ракетных комплексов достались движению «Талибан*» после ухода США из Афганистана. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» поделился мнением, что теперь талибы* могут быть вооружены лучше, чем армия Украины.

Шойгу отметил, что Россия считает основными угрозами от Афганистана наркотики и большое количество оружия. В том числе, переносных зенитных ракетных комплексов и противотанковых управляемых ракет.

На вопрос Владимира Соловьева, вооружены ли талибы лучше, чем армия Украины, глава Минобороны ответил: «Если говорить на тысячу военнослужащих, наверное, так можно говорить».

Сергей Шойгу отметил: он надеется, что эвакуация из Афганистана россиян и граждан государств ОДКБ завершится нормально. Министр выразил мнение, что слово «успешно» в контексте подобных миссий звучит неправильно. Шойгу добавил, что его ведомство выполнит свою задачу.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал документ о создании в стране кибервойск. За последние годы ВСУ претерпели множество изменений, и это стало очередным.

«Талибан*» — террористическая организация, запрещенная в РФ