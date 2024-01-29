Мир 29 января 2024, 14:24 США опровергли заявление хуситов об ударе по морской базе ВМС AP: Пентагон не подтвердил ракетный удар хуситов по кораблю в Аденском заливе United States Navy

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Заявление йеменских хуситов о ракетном ударе по мобильной военной базе Военно-морских сил США в Аденском проливе не соответствует действительности. Об этом со ссылкой на заявление неназванного представителя американского министерства обороны сообщило агентство Associated Press.

Собеседник журналистов заявил, что не может подтвердить заявление об атаке. По его словам, все ракеты, которые запускали хуситы, не достигали намеченных целей и падали в море.

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Официальный представитель йеменских хуситов, бригадный генерал Яхья Сари в понедельник, 29 января, сообщил об успешном поражении американского корабля «Льюис Пуллер» в Аденском заливе. Он подчеркнул, что обстрелы продолжатся, пока Израиль не снимет блокаду с сектора Газа.

Корабль, о котором идет речь, США перебросили из Аравийского моря для охраны проходящих торговых судов от обстрелов со стороны хуситов.

Также «Льюис Пуллер» использовали в качестве базы в ходе операции по захвату баллистических ракет, направлявшихся в Йемен 11 сентября. В ходе боев, по неподтвержденным данным, погибли двое американских военных.

Йеменские хуситы приступили к атакам на проходящие через Красное море торговые суда в знак поддержки сектора Газа, который находится под постоянными обстрелами со стороны армии обороны Израиля.

Обострение ситуации в регионе привело к масштабному сбою в мировой логистике. Проход торговых судов через пролив — самый короткий путь для перевозки товаров. Для охраны кораблей США, а также присоединившиеся к ним страны коалиции перебросили в регион военные флоты, которые взяли акваторию под охрану, а также нанесли серию авиаударов по позициям хуситов.