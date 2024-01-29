Мир 29 января 2024, 10:28 Хуситы атаковали американский корабль в Аденском заливе Хуситы выпустили ракету по кораблю США Lewis B.Puller в Аденском заливе Official U.S. Navy

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Представители правящей в северной части Йемена группировки хуситов «Ансар Алл» запустили ракету по американскому кораблю Lewis B.Puller в Аденском заливе. Об этом сообщила пресс-служба движения.

«В ответ агрессию со стороны США и Великобритании против нашей страны военно-морские силы Йемена с помощью Всевышнего вечером в воскресенье запустили ракету по американскому кораблю Lewis B. Puller в Аденском заливе», — заявили в движении.

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В субботу, 27 января, под атаку хуситов попал танкер трейдера Trafigura в Красном море. Судно шло в Сингапур из Греции, на помощь к нему отправились другие торговые сухогрузы поблизости.

В конце декабря 2023 года хуситы нанесли удар по нефтяным танкерам под флагами Индии и Норвегии в Красном море. ВМС США уточняли, что ударный беспилотник планировал атаковать норвежское судно Blaamanen, однако промахнулся.