США оказались обескуражены военной мощью России

Соединенные Штаты оказались «застигнуты врасплох» реальной военной мощью России. Такое мнение озвучил американский сенатор Митт Ромни в письме министру обороны США Ллойду Остину, передал RT.

По словам Ромни, у США оказалась неверная оценка военного потенциала России и страны Запада сейчас «застигнуты врасплох реальной силой российских вооруженных сил».

«Бесчисленное количество неточных оценок явно показало, что Соединенные Штаты должны вкладывать гораздо больше ресурсов в понимание того, что собой представляет наша военная мощь в сравнении не только с российской, но и с китайской», — заявил сенатор.

В письме парламентарий призвал главу Пентагона незамедлительно профинансировать и провести исследование, как именно Россия инвестирует в свой оборонный сектор. Ромни упомянул о том, что полтора года назад уже предлагал в конгрессе провести подобный анализ. Сенатор также отметил, что Россия и дальше будет наращивать военную мощь, несмотря ни на какие санкции.

Ранее аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Евгений Пашковский напомнил, что США — единственная страна, которая уже применяла ядерное оружие в военных целях. По его словам, не Россию нужно контролировать в этом вопросе, а США