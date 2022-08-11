Названа страна, которая способна применить ядерное оружие в будущем

НАТО способен оправдать применение ядерного оружия в будущем, заявил дипломат Андрей Белоусов на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия. США — единственная страна, которая уже применяла ядерное оружие в военных целях, поэтому решимость Соединенных Штатов в этом смысле не стоит недооценивать, рассказал «360» аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Евгений Пашковский.

«Вообще, США давно разместили свои вооружения, в том числе ядерные, на Европейском континенте. Это касается не только Германии и Италии, оккупированных после Второй мировой войны, но и союзников США: Великобритании, Бельгии, Нидерландов. Некоторое время оружие размещалось в Турции», — напомнил эксперт.

Действия США против Японии — единственный случай, когда ядерное оружие применили в военных целях и в отношении именно городов, а не военных объектов.

«Сейчас намерения и опыт американцев перекладываются на Россию — говорят, что Россия якобы хочет применить ядерное оружие. Это манипуляция. Не Россию нужно контролировать в этом вопросе, а США», — считает Пашковский.

Он отметил, что в российских документах предусмотрена возможность применения ядерного оружия, но только в случае угрозы национальной безопасности.

«Вот когда его будут применять США и в каких целях — очень серьезный вопрос. Мировым лидерам, политикам, экспертам стоит задуматься об идее американцев», — резюмировал аналитик.