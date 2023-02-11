Мир 11 февраля 2023, 19:23 США обвинили в военных преступлениях в Донбассе Экс-разведчик Риттер обвинил Пентагон и Белый дом в военных преступлениях в Донбассе РИА «Новости»

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Американское правительство имеет непосредственное отношение к военным преступлениям в Донбассе. Об этом заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в беседе с ведущим YouTube-канала Judging Freedom.

Он напомнил о недавней статье в The Washington Post, в которой украинские и американские чиновники подтвердили предоставление ВСУ координат для ударов. Это автоматически делает США виновными в преступлениях против мирных людей, если снаряды попадают не по военным объектам.

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«HIMARS используют для атаки больниц, школ, гражданских зданий. Это означает, что американские военные выбирают цели, поражение которых представляет собой военное преступление», — заявил Риттер.

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Теперь все американцы виновны в происходящем, добавил бывший военный. Он также заявил, что допущение подобного президентом Джо Байденом «потрясает».

В нашумевшей статье украинские собеседники отметили, что предоставление такой возможности должно поддержать США в необходимости и дальше поставлять им ракеты. Американские чиновники отметили, что мера помогает ВСУ экономить быстро кончающиеся боеприпасы.