Мир 10 февраля 2023, 03:04 Украинские чиновники признались, что ВСУ получают от США данные о целях для ракетных ударов WP: украинские чиновники признали получение от США данных о целях для ракетных ударов РИА «Новости»

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Украинские официальные лица заявили, что большинство ударов ВСУ наносят по координатам, предоставленным США или их союзниками. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на анонимных украинских и американских чиновников.

«Это раскрывает более глубокую и оперативную роль Пентагона в конфликте», — считают авторы статьи.

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Один из украинских собеседников издания признал, что ВСУ почти никогда не запускают современное оружие без конкретных координат, предоставленных военным персоналом США с баз в Европе. Это, по мнению киевских властей, придает американцам уверенности в предоставлении Украине оружия большей дальности действия.

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Другая — американская сторона — тоже признала ключевую роль США в этом конфликте, заявив, что предоставление координат помогает украинским военным экономить так быстро заканчивающиеся боеприпасы.

Учитывая, что США многократно заявляли, что не участвуют в конфликте России и Украины, эти сведения могут изменить навязываемое мнение, считают авторы статьи.