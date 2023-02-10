10 февраля 2023, 03:04
Украинские чиновники признались, что ВСУ получают от США данные о целях для ракетных ударов
WP: украинские чиновники признали получение от США данных о целях для ракетных ударов
Украинские официальные лица заявили, что большинство ударов ВСУ наносят по координатам, предоставленным США или их союзниками. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на анонимных украинских и американских чиновников.
«Это раскрывает более глубокую и оперативную роль Пентагона в конфликте», — считают авторы статьи.
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Один из украинских собеседников издания признал, что ВСУ почти никогда не запускают современное оружие без конкретных координат, предоставленных военным персоналом США с баз в Европе. Это, по мнению киевских властей, придает американцам уверенности в предоставлении Украине оружия большей дальности действия.
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Другая — американская сторона — тоже признала ключевую роль США в этом конфликте, заявив, что предоставление координат помогает украинским военным экономить так быстро заканчивающиеся боеприпасы.
Учитывая, что США многократно заявляли, что не участвуют в конфликте России и Украины, эти сведения могут изменить навязываемое мнение, считают авторы статьи.
США
Пентагон
ВСУ
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