Спецоперация 25 декабря 2023, 16:37 ВСУ сдадут Авдеевку в ближайшие дни без военной помощи Запада The Independent: ВСУ лишатся Авдеевки за несколько дней без поддержки Запада Edgar GutiÃ�rrez/Keystone Press Agency/globallookpress

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Вооруженные силы Украины потеряют Авдеевку в ближайшие несколько дней без военной помощи Запада. Об этом сообщило британское издание The Independent.

Авторы публикации сослались на слова главы «украинской администрации» Авдеевки Виталия Барабаша. Он заявил, что ВСУ расходуют огромное количество боеприпасов на этом участке. Без снабжения со стороны западных стран украинская армия будет вынуждена сдать город в ближайшие дни, сообщил Барабаш.

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«Линия фронта может измениться, и это приведет к огромным потерям», — отметил глава украинской администрации Авдеевки.

The Independent также привело заявление представителя дислоцированной в районе Авдеевки 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрия Лазуткина. Украинский военнослужащий признал, что его подразделение во многом зависит от поддержки Запада.

По данным Military Watch Magazine, 47-й механизированной бригаде ВСУ грозит разгром из-за дефицита боеприпасов. Один из украинских военнослужащих сообщил, что летом у них было в 10 раз больше снарядов, чем сейчас, причем лучшего качества.