06 марта 2023, 16:22
США обвинили в намерении устроить «кровавую бойню» во время выборов в Турции
Турецкий депутат Перинчек: США захотели «кровавой бойни» на всеобщих выборах в Турции
США намерены устроить «кровавую бойню» на всеобщих выборах в Турции 14 мая, заявил лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек. По его словам, необходимо отчетливо понимать «ход событий в этом отношении», сообщило издание Aydınlık.
Политик напомнил, что недавно в американском журнале Foreign Policy появился материал, прогнозирующий «кровавую бойню» в Турции.
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«Другими словами, США заявили на весь мир, что готовят „кровавую баню“ в Турции на этих выборах», — подчеркнул лидер партии «Родина».
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По словам Перинчека, всех жителей Турции рассматривают как пешек, которых можно использовать «мировыми центрами». В этом США и страны Запада заблуждаются, добавил он.
Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган 26 февраля отпраздновал 69-летие. Впервые его избрали на должность президента Турции в 2014 году, а через четыре года переизбрали вновь. У Эрдогана нет серьезных конкурентов на выборах 2023-го, заявил политолог Сергей Михеев. По его словам, России будет на руку, если он сохранит президентское кресло.
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