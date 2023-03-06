Мир 06 марта 2023, 16:22 США обвинили в намерении устроить «кровавую бойню» во время выборов в Турции Турецкий депутат Перинчек: США захотели «кровавой бойни» на всеобщих выборах в Турции freepik

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США намерены устроить «кровавую бойню» на всеобщих выборах в Турции 14 мая, заявил лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек. По его словам, необходимо отчетливо понимать «ход событий в этом отношении», сообщило издание Aydınlık.

Политик напомнил, что недавно в американском журнале Foreign Policy появился материал, прогнозирующий «кровавую бойню» в Турции.

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«Другими словами, США заявили на весь мир, что готовят „кровавую баню“ в Турции на этих выборах», — подчеркнул лидер партии «Родина».

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По словам Перинчека, всех жителей Турции рассматривают как пешек, которых можно использовать «мировыми центрами». В этом США и страны Запада заблуждаются, добавил он.

Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган 26 февраля отпраздновал 69-летие. Впервые его избрали на должность президента Турции в 2014 году, а через четыре года переизбрали вновь. У Эрдогана нет серьезных конкурентов на выборах 2023-го, заявил политолог Сергей Михеев. По его словам, России будет на руку, если он сохранит президентское кресло.