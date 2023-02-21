Власть 21 февраля 2023, 12:35 Политолог Михеев высказался о кандидатах на пост президента Турции

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Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган является сложным персонажем, однако других серьезных конкурентов на предстоящих выборах у него нет. Такое мнение выразил политолог Сергей Михеев, сообщило агентство SM.News.

Президентские выборы в Турции запланированы на 14 мая 2023 года. По мнению эксперта, Россия останется в выгодном положении, если Эрдоган сохранит свою власть на посту президента.

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Кроме того, проигрыш Эрдогана может спровоцировать серьезные конфликты внутри страны, считает Михеев.

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