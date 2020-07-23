США обвинили Россию в испытании оружия против спутников

Российские военные в июле провели испытания противоспутникового оружия в космосе. Об этом заявило космическое командование США, подчеркнув, что имеет некие доказательства.

«Космическое командование США располагает доказательствами, что Россия провела неразрушающие испытания космического противоспутникового оружия», — привело РИА «Новости» цитату из заявления американского командования.

По информации США, 15 июля от спутника «Космос-2543» отделился второй объект. В каталоге Космического командования США этому объекту присвоен номер 45915. Кроме того, на специализированном сайте ВВС США данные об объекте разместили на главной странице портала.

На сайте указано, что 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС отслеживает объект на орбите. Помимо этого, на странице есть данные о местоположении 45915. Американские военные утверждают, что объект запустили рядом с российским спутником, а информация об испытаниях непохожа на тестирование спутника-инспектора.

Минобороны 15 июля действительно заявило об испытаниях нового спутника-инспектора. С помощью устройства военные наблюдали за другим российским аппаратом.