03 июля 2020, 13:11
Россия запустит в космос систему спутников
Систему российских спутников разместят в космосе в 2022 году. Об этом рассказал главком Воздушно-космических сил, генерал-полковник Сергей Суровикин, сообщил «ПолитЭксперт».
Разведку планируют развернуть как один из фрагментов «Единой космической системы» (ЕКС). Это произойдет на первом этапе.
После этого запуска Россия приступит к созданию высокоорбитальной разведывательной сети. Полномасштабный запуск ЕКС пройдет в 2024 году.
Испытания системы уже проводятся. Специалисты разрабатывают комплекс «Топаз», который должен управлять различными видами спутников. Система космической разведки сможет отслеживать перемещение космических установок, в частности, и других стран.