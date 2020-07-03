Россия запустит в космос систему спутников

Разведку планируют развернуть как один из фрагментов «Единой космической системы» (ЕКС). Это произойдет на первом этапе.

После этого запуска Россия приступит к созданию высокоорбитальной разведывательной сети. Полномасштабный запуск ЕКС пройдет в 2024 году.

Испытания системы уже проводятся. Специалисты разрабатывают комплекс «Топаз», который должен управлять различными видами спутников. Система космической разведки сможет отслеживать перемещение космических установок, в частности, и других стран.