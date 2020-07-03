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    03 июля 2020, 13:11

    Россия запустит в космос систему спутников

    Алена Макаренко

    Систему российских спутников разместят в космосе в 2022 году. Об этом рассказал главком Воздушно-космических сил, генерал-полковник Сергей Суровикин, сообщил «ПолитЭксперт».

    Разведку планируют развернуть как один из фрагментов «Единой космической системы» (ЕКС). Это произойдет на первом этапе.

    После этого запуска Россия приступит к созданию высокоорбитальной разведывательной сети. Полномасштабный запуск ЕКС пройдет в 2024 году.

    Испытания системы уже проводятся. Специалисты разрабатывают комплекс «Топаз», который должен управлять различными видами спутников. Система космической разведки сможет отслеживать перемещение космических установок, в частности, и других стран.