Мир 17 апреля 2024, 21:51 США обвинили Китай в наркокатастрофе в Америке Конгресс США обвинил КНР в субсидировании опиоидной эпидемии в стране Freepik

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Члены американского конгресса заявили, что Китай напрямую причастен к опиоидной эпидемии в стране. Об этом чиновники написали в докладе под названием «Роль Коммунистической партии Китая (КПК) в фентаниловом кризисе».

В публикации сказано, что Китай «напрямую субсидирует производство и экспорт запрещенного фентанила и других синтетических наркотиков за счет налоговых льгот».

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Также конгрессмены обвинили КПК в том, что партия помогала организациям Китая, которые продавали фентанил и нужные для его создания прекурсоры. Помимо этого, в конгрессе посчитали, что КПК полностью или частично поддерживала производителей наркотиков.

Торговля химическими веществами-прекурсорами фентанила с очень низкой наценкой обернулась их «неограниченными и нескончаемыми поставками из Китая в Мексику», из которой, по мнению конгрессменов, они прибыли в Америку.

Правительство США забило тревогу: все больше людей умирают из-за синтетического опиода фентанила. При этом отменять закон о декриминализации наркотиков пока не решились. Кто именно виноват в наркокатастрофе, разобрался «360».