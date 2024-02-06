Мир 06 февраля 2024, 16:17 Фентаниловая эпидемия захлестнула США. Кто допустил наркокатастрофу Нарколог Казанцев заявил, что фентанил гораздо опаснее героина и метадона Подпольное изготовление фентанила. Фото: IMAGO / Global Look Press

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Американские власти забили тревогу: синтетический опиоид фентанил уносит все больше жизней. Однако отменять закон о декриминализации наркотиков не торопятся: скоро выборы президента США и именно благодарные наркоманы могут дать существенный прирост голосов. Конечно, если доживут и смогут добраться до избирательного участка.

ЧП из-за наркотиков в США

Губернатор штата Орегон, член Демократической партии США Тина Котек согласилась с требованием общественников объявить 90-дневное чрезвычайное положение в Портленде. Причиной критической ситуации в городе стал синтетический наркотик фентанил, рассказал CNN.

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Котек заявила, что штат еще никогда не сталкивался со столь смертоносным и вызывающим почти мгновенное привыкание наркотиком. Город буквально захлестнула волна смертей от передозировки. Местные политики предложили некоторые меры по противодействию пагубной привычке, но едва ли их можно назвать действенными.

В указанные 90 дней людям будут рассказывать об опасности наркотиков и указывать адреса, где можно получить бесплатную помощь и ночлег. Полиция тем временем займется охотой на дилеров. Столь скудный набор мер, видимо, объясняется тем, что именно власти штата и допустили нынешнюю наркокатастрофу.

Легализация наркотиков обернулась бедой

Жители Орегона, в том числе Портленда, при поддержке толерантных и мудрых политиков в 2020 году дружно проголосовали за «Постановление-110». Суть документа в том, что он декриминализовал употребление некоторых тяжелых наркотиков, в том числе того самого фентанила — опиоидного анальгетика, мощного агониста μ-опиоидных рецепторов.

С тех пор число смертей от передозировки опиоидами неуклонно растет. Если в 2019-м в Орегоне таких случаев насчитывалось не более 280 за год, то к 2022 году за тот же отрезок времени погибли около тысячи наркоманов. Предложения отменить легализацию не поступало.

Фентанил — опиоидный анальгетик, применяется в анестезиологии, парамедицине, полевой медицине и медицине катастроф, при злокачественных новообразованиях на поздней стадии и лучевой болезни. Из-за высокой токсичности возможно применение для эвтаназии. Считается, что этот препарат в 50 раз сильнее героина и в 100 раз сильнее морфия.

Согласно опубликованному весной прошлого года отчету Центров по контролю и профилактике заболеваний США, вероятность смертельной передозировки фентанила значительно выше, чем у других распространенных наркотиков. За 2021 год от этого умерли почти 70 тысяч американцев, в 2022-м — 80 тысяч, в 2023-м — более 100 тысяч.

Еще одной болевой точкой стала Флорида. Там фентанил смешивают с транквилизатором для животных — ксилазином. Соскочить с этой смеси настолько тяжело, что наркоманы предпочитают не обращаться к медикам и гниют заживо: открытые язвы — один из побочных эффектов употребления такого «коктейля».

«Легкие» наркотики — трамплин к опиатам

Нарколог, психиатр Алексей Казанцев рассказал «360», что фентанил — сильнодействующий синтетический опиоид. Он гораздо опаснее героина и метадона, так как невозможно точно рассчитать его дозу.

Употребление этого наркотика действительно нередко заканчивается смертью. Особенно опасен препарат кустарного производства.

Изначально фентанил произвели как сильнодействующее обезболивающее при анестезии. Однако если врач в состоянии правильно рассчитать пропорции препарата, наркоман сделать этого не может, так как боится не получить нужного эффекта, потому увеличивает дозу. Алексей Казанцев

Зачастую трамплином для более тяжелых наркотиков становятся «безобидные» марихуана и ее производные, которые легализовали в США и многих странах Европы, уточнил нарколог.

Даже сами наркоманы признаются, что именно «легкие» вещества открыли им дорогу к более сильным препаратам.

«Также не стоит забывать, что если у человека есть предрасположенность к психозам, „легкие“ наркотики могут привести к изменению психического состояния и вызвать паранойю, или шизофрению, или биполярные расстройства», — подчеркнул Казанцев.

Идея губернатора Орегона провести информационно-пропагандистскую кампанию, по мнению нарколога, едва ли поможет остановить поток жертв фентанила, особенно среди тех, кто уже употребляет наркотики. Такие люди, как правило, не читают СМИ и не интересуются местными инициативами.

На наркоманов сделают ставку на выборах

Политолог и журналист Юрий Светов предположил, что на катастрофическую ситуацию в Соединенных Штатах сильно повлияла точка зрения определенных правоохранительных структур: те полагали, что легализация «легких» веществ отвлечет людей от употребления более тяжелых препаратов.

Политически власти США полагают, что те, кто потребляют опасные вещества, будут голосовать за них в знак признательности за декриминализацию наркотиков. Едва ли кто-то решится отозвать этот закон: защитники легализации подадут в суды и вполне могут добиться отмены запрета. Юрий Светов

В России тоже регулярно пытались продвинуть идею легализовать «легкие» наркотики по примеру «передовых» стран, напомнил Светов. Н

«Проблема наркотиков довольно серьезная во всем мире. США сейчас активно давят на КНР, обвиняя в том, что китайцы — главные поставщики синтетических наркотиков, зарабатывают на этом, а страдает американское общество», — подытожил Светов.