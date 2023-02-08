Мир 08 февраля 2023, 21:44 США обвинили Китай в использовании аэростатов для разведки над всеми континентами Белый дом: КНР использует разведывательные аэростаты над пятью континентами РИА «Новости»

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Власти Китая используют аэростаты для разведки над пятью континентами, чем нарушают суверенитет некоторых стран. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, выступая на регулярном брифинге.

Она утверждает, что Китай разработал «флот аэростатов» для разведки, которая нарушает суверенитет других стран. За последние годы из зонды замечали над государствами на пяти континентах. Жан-Пьер заверила, что Соединенные Штаты поддерживают связь с союзниками и партнерами по этому вопросу.

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«Президент весьма четко обозначил наш подход к Китаю как регулирование стратегической конкуренции. Мы не стремимся к эскалации. Мы стремимся к конкуренции», — пояснила представитель американской администрации.

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Она не стала отвечать на вопрос журналистов, обсуждают ли в администрации Вашингтона просьбу Китая вернуть обломки сбитого аэростата. Также Жан-Пьер не рассказала, планируют ли власти США сбивать зонды КНР, если они снова нарушат воздушное пространство страны.

Президент Штатов Джо Байден, выступая с ежегодным посланием «О положении страны», заявил, что власти будут действовать ради защиты государства, если китайская сторона будет угрожать суверенитету.