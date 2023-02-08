Мир 08 февраля 2023, 05:40 Байден рассказал, в каком случае США ответят на действия Китая Байден: США будут действовать, если шаги Китая начнут угрожать их суверенитету

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Власти США примут действия для защиты своей страны, если шаги Китая будут угрожать американскому суверенитету. С таким заявлением выступил с ежегодным посланием «О положении страны» президент США Джо Байден.

Байден обратился к Палате представителей и Сенату Конгресса США.

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«Не сомневайтесь, что, если Китай будет угрожать нашему суверенитету, мы будем действовать ради защиты своей страны, что мы и дали понять на прошлой неделе. Так мы и поступили», — подчеркнул он.

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Власти США на прошлой неделе заметили в небе над страной китайский аэростат. Он находился на высоте, которая сильно превышает стандартные параметры для коммерческих авиаперевозок, но не представлял угрозы для жителей страны.

В Америке заявили, что аэростат был разведывательным и сбили его после недельного наблюдения за полетом, когда он оказался в небе над территориальными водами США. ВМС страны показали первые фото обломков, которые извлекли из Атлантического океана.