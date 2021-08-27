США обсудят с партнерами возможность признания «Талибана*»

США на регулярной основе обсуждают со своими союзниками возможность признать на дипломатическом уровне движение «Талибан*», которое захватило власть в Афганистане. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

«Что касается вопроса признания, то мы на регулярной и постоянной основе контактируем с нашими союзниками и партнерами по всему миру, чтобы это обсуждать», — сказал он.

Прайс отметил, что Вашингтон замечал достаточно позитивные сигналы от талибов*. Но пока их недостаточно для того, чтобы говорить о признании режима в Афганистане.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США пока не планируют признавать за талибами какой-либо законный статус.

Президент США Джо Байден выступил с заявлением о том, что признает свою личную ответственность за происходящее в Афганистане. Он подчеркнул, что все виновные во взрывах в Кабуле будут найдены и подвержены американским атакам.

«Талибан»* — террористическая организация, запрещенная в РФ