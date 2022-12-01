Мир 01 декабря 2022, 09:15 Пентагон заключил контракт на поставку ЗРК NASAMS Украине Пресс-служба Пентагона: Украине отправят ЗРК NASAMS на сумму 1,2 миллиарда долларов Викимедиа

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Соединенные Штаты заключили контракт с компанией Raytheon Missiles and Defense на сумму более 1,2 миллиарда долларов на закупку зенитных ракетных комплексов NASAMS. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

«В рамках пятого пакета инициатив по оказанию помощи Украине в области безопасности армия США <…> заключила контракт <…> на поставку шести батарей NASAMS, обучение и материально-техническую поддержку вооруженных сил и сил безопасности Украины», — говорится в заявлении.

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Производство и доставка ЗРК занимают около двух лет, но США ведут работу над сокращением данного срока.

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Ранее отставной полковник, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что политика администрации президента США Джо Байдена по отношению к Украине подтолкнула Россию к наращиванию военных сил. План американцев по ослаблению российской мощи не сработал. Макгрегор назвал это ошибкой, непростительной для демократического общества.