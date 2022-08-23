Кнутов объяснил цель секретных поставок американского оружия Украине

Военный эксперт Юрий Кнутов обсудил с ИА Nation News сообщения американских СМИ о том, что Штаты поставляют Украине куда больше военной помощи, чем заявляют официальные представители оборонного ведомства США.

Кнутов напомнил, что поставки оружия официальным и неофициальным способом являются общепринятой практикой.

«С другой стороны, если проанализировать количество уничтоженной техники стран Варшавского договора, закупленной для нужд ВСУ, цифры тоже будут гораздо больше, чем заявляет Пентагон. То есть уничтожено больше, чем поставлено», — заметил специалист.

Он объяснил, что основная задача скрытых поставок заключается в том, чтобы ввести в заблуждение Россию и вызвать впечатление, что Запад оказывает Украине минимальную помощь.

«США делают все, чтобы противостоять России до последнего украинца, используя нечистоплотные способы. Например, с точки зрения Вашингтона, здесь приемлемы секретные поставки. Другое дело, что пострадает от этого простое украинское население, которое в основной массе играет роль живого щита или расходного материала ВСУ. Вашингтону и Брюсселю на это наплевать, а уж Киеву тем более», — добавил собеседник информагентства.