Соединенные Штаты могут принять новые решения по санкциям против российского газопровода «Северный поток — 2».

«Как ясно заявил президент Байден, трубопровод „Северный поток — 2“ — это плохая сделка. <…> Мы продолжим следить за действиями по завершению и сертификации трубопровода, и, если таковые действия будут иметь место, принимать решение о применимости санкций», — пояснил представитель Госдепа в беседе с РИА «Новости».

Штаты, как добавил собеседник агентства, продолжат работать со своими союзниками и партнерами, чтобы гарантировать надежную и диверсифицированную сеть поставок энергоносителей для европейских стран, которая не будет подрывать ее коллективную безопасность.

Сегодня днем немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источник в администрации в Вашингтоне сообщила, что США впервые намекнули, что готовы начать взаимные переговоры о прекращении санкций против «Северного потока 2». Как пишет газета, это предложение американской стороны — «явный признак того, что Вашингтон хочет урегулировать конфликт из-за газопровода». Однако правительство ФРГ, по данным издания, пока не сообщило о каких-либо предложениях по этой теме.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.