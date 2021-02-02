«В зашедшем в тупик споре по поводу „Северного потока 2“ возник прогресс: впервые США сигнализируют о своей готовности дискутировать насчет санкционного режима в отношении спорного балтийского трубопровода из России в Германию. Однако американцы ожидают, что германская сторона тоже сделает предложение», — написано на страницах издания.

«Немцы должны предложить комплексное решение. В противном случае мы не сможем снять с повестки тему «Северного потока 2», — цитирует Handelsblatt «одного из официальных представителей США, участвовавших в переговорах».

Как пишет газета, это предложение США — «явный признак того, что Вашингтон хочет урегулировать конфликт из-за газопровода». Однако правительство ФРГ, по информации издания, пока не сообщает о каких-либо предложениях по данной теме.

«Северный поток 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Противниками строительства активно выступают США, предлагающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд стран Европы. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.