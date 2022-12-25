Мир 25 декабря 2022, 02:28 США обеспокоились решением отстранить женщин от работы в НПО в Афганистане Блинкен: США обеспокоены решением отстранить женщин от работы в НПО в Афганистане Unsplash

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В Афганистане захотели отстранить женщин от работы в неправительственных организациях (НПО). Этим решением обеспокоены власти США, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Его слова привел ТАСС.

Вашингтон, как отметил Блинкен, обеспокоен тем, что подобная ситуация подорвет необходимое и помогающее спасать жизни содействие миллионам людей.

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«Женщины играют центральную роль в гуманитарной деятельности по всему миру. Это решение может иметь разрушительные последствия для афганского народа», — пояснил госсекретарь США.

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Все национальные и международные НПО Афганистана должны отстранить женщин от работы до дальнейшего уведомления. Такое распоряжение дало Минэкономики во временном правительстве страны. Лицензии тех структур, которые не выполнят это предписание, аннулируют.

В ноябре газета The Guardian сообщила о том, что в Афганистане возродят публичные казни, забивание камнями, отрубание конечностей — правила, установленные шариатом. К преступлениям, согласно исламскому праву, относится употребление спиртных напитков, воровство, измена, похищение людей, мятеж, разбой. Убийство или умышленное нанесение телесных повреждений также подлежит наказанию.