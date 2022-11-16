Мир 16 ноября 2022, 01:28 Власти Афганистана решили вернуть публичные казни Лидер Талибана Ахундзада: в Афганистане вернут публичные казни Unsplash

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В Афганистане возродят публичные казни, забивание камнями, отрубание конечностей — правила, установленные шариатом, заявил верховный лидер Талибана* Хайбатулла Ахундзада. Об этом сообщила газета The Guardian.

«Внимательно изучите досье воров, похитителей и подстрекателей к мятежу. Случаи, которые подпадают под правила худуда и кисаса, вы обязаны осудить по всем правилам шариата», — процитировал слова Ахундзады представитель талибов Забихулла Муджахид.

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Согласно исламскому праву, к преступлениям относится измена, употребление спиртных напитков, воровство, похищение людей, разбой, мятеж. Наказанию также подлежит убийство или умышленное нанесение телесных повреждений.

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Пришедший к власти в августе 2021 года Талибан* запретил женщинам появляться в парках, ходить на ярмарки, а также в спортзал и баню.

Ранее глава Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Евгений Сысоев заявил, что западные страны способствуют усилению радикально настроенных талибов в Афганистане. Кроме того, боевики контактируют с «Аль-Каидой»**.

* Талибан признан террористическим и запрещен в России.

** «Аль-Каида» — запрещенная террористическая организация.