16 ноября 2022, 01:28
Власти Афганистана решили вернуть публичные казни
Лидер Талибана Ахундзада: в Афганистане вернут публичные казни
В Афганистане возродят публичные казни, забивание камнями, отрубание конечностей — правила, установленные шариатом, заявил верховный лидер Талибана* Хайбатулла Ахундзада. Об этом сообщила газета The Guardian.
«Внимательно изучите досье воров, похитителей и подстрекателей к мятежу. Случаи, которые подпадают под правила худуда и кисаса, вы обязаны осудить по всем правилам шариата», — процитировал слова Ахундзады представитель талибов Забихулла Муджахид.
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Согласно исламскому праву, к преступлениям относится измена, употребление спиртных напитков, воровство, похищение людей, разбой, мятеж. Наказанию также подлежит убийство или умышленное нанесение телесных повреждений.
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Пришедший к власти в августе 2021 года Талибан* запретил женщинам появляться в парках, ходить на ярмарки, а также в спортзал и баню.
Ранее глава Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Евгений Сысоев заявил, что западные страны способствуют усилению радикально настроенных талибов в Афганистане. Кроме того, боевики контактируют с «Аль-Каидой»**.
* Талибан признан террористическим и запрещен в России.
** «Аль-Каида» — запрещенная террористическая организация.
Афганистан
Захват Афганистана талибами
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