Мир 29 мая 2023, 23:46 США обеспокоились из-за создания польской комиссии по изучению влияния России Посол Бжезиньский: США беспокоит комиссия Польши по изучению российского влияния Pxhere

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Соединенные Штаты не скрывают свою обеспокоенность из-за создания польской комиссии по изучению «влияния России». Об этом заявил американский посол в Польше Марк Бжезиньский в эфире телеканала TVN.

«США и правительство страны разделяют озабоченность по поводу законопроектов, которые, по-видимому, позволяют снизить возможности голосующих, помимо четко определенного процесса в независимом суде», — пояснил дипломат.

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По его мнению, президент Польши Анжей Дуда правильно сделал, что после подписания закона передал его на рассмотрение в Конституционный суд. Он сделал это для того, чтобы суд дал свою правовую оценку, пояснил Бжезиньский.

Польский лидер 29 мая утвердил создание спецкомиссии по изучению «влияния России» на внутреннюю безопасность республики в период с 2007 по 2022 год. Девять «оценщиков» будет назначать и отзывать сейм. Комиссия рассмотрит работу государственных должностных лиц или членов высшего руководства, которые на протяжении 15 лет «из-за влияния России» действовали в ущерб интересам Польши.

Власти республики также ввели новые санкции против России. Ограничения коснулись 15 россиян. Также в черный список попали 365 белорусов.