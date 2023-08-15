Армия 15 августа 2023, 13:50 Военное сотрудничество России и Китая назвали многосторонним Шойгу заявил о высоком уровне военного сотрудничества России и Китая РИА «Новости»

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Контакты России и Китая по военной линии вышли на высокий уровень как в двустороннем формате, так и в рамках различных международных организаций. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с китайским коллегой Ли Шанфу.

Министр отметил, что в отношениях России и Китая произошел прорыв, который сделал страны не только соседями, но также стратегическими партнерами и друзьями.

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«Поддерживаем контакты на высоком уровне, активно ведется делегационный обмен, проводим совместные учения и тренировки», — подчеркнул Шойгу.

Он добавил, что сотрудничество с Китаем носит не только двусторонний характер, но и проходит в рамках Шанхайской организации сотрудничества и СМОА плюс (Совещания министров обороны стран — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и диалоговых партнеров — прим. ред.).

Шойгу напомнил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров в Москве указали на высшую точку партнерства и стратегического взаимодействия двух стран за всю историю. Министр призвал китайского коллегу реализовать все договоренности руководителей двух стран на практике.

Военные России и Китая регулярно проводят совместные учения всех видов войск. В начале августа военные корабли двух стран в ходе совместного патрулирования Тихого океана вышли в Берингово море, где провели учения по поиску и уничтожению подводной лодки вероятного противника, которая тайно проникла в закрытый район.