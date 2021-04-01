США обещали поддержать Украину в случае конфликта с Россией

На Украине сообщили о получении гарантий военного ведомства США оказать поддержку в случае конфликта с Россией. По данным пресс-службы украинского Минобороны, заявление было сделано в телефонном разговоре министров обороны Украины и США Андрея Тарана и Ллойда Остина.

«Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине [с ней] и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины», — сказано в сообщении на сайте украинского ведомства. Слова сообщения привел ТАСС.

Этот разговор Тарана и Остина, как подчеркнуто в заявлении, стал вторым за последние полтора месяца. Он состоялся по инициативе американской стороны, отметили в пресс-службе украинского ведомства.

Таран проинформировал собеседника о ситуации в зоне силовой операции в Донбассе. Министры обороны Украины и США также обсудили «конкретные направления усиления взаимодействия в сфере безопасности и обороны», отмечено в заявлении пресс-службы.

Россия устроила «игру мускулами» в Донбассе, считают на Украине. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский. Таким образом, по словам украинского лидера, Россия пытается создавать атмосферу угрозы и одновременно — давления во время переговоров о прекращении огня.