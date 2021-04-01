Зеленский обвинил Россию в «игре мускулами» в Донбассе

Россия устроила «игру мускулами» в Донбассе, считают на Украине. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский в Facebook.

«Игра мускулами в формате военных учений и возможных провокаций вдоль границы — это традиционное дело России. Таким образом она пытается создавать атмосферу угрозы и одновременно — давления во время переговоров о прекращении огня и о мире как нашей ценности», — написал глава государства.

Несмотря на это Вооруженные силы Украины готовы к любым провокациям, добавил Зеленский.

«Процесс переговоров о мире нелегкий. Но никто не ожидал, что будет легко», — отметил президент.

Он также написал, что всегда непросто терять своих людей. Каждая весть о гибели дается с болью семьям, родственникам, всем украинцам.

Власти Украины хотят восстановить мир и вернуть неподконтрольные территории.

Ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины предупредило о готовности России ввести регулярные подразделения Вооруженных сил на территорию самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Киев скоро окончательно потеряет Донбасс, допустил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива. Он считает, что действующим властям «очень удобно» все свои проблемы и неудачи списывать на неурегулированный конфликт в регионе.