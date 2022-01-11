США обещали дать письменный ответ по переговорам с Россией в Женеве

Ответ на предложения России, выдвинутые по безопасности между двух стран на переговорах в Женеве, США представят в письменном виде на следующей неделе. Так заявил источник агентства РИА «Новости» в близких к переговорам кругах.

По его словам, Россия свои предложения буквально «разжевала» американской стороне, «чтобы не возникало непониманий».

«Из сопряженных аспектов можно отметить их твердолобую позицию по Украине. Мол, без Украины мы тему ее вступления в НАТО обсуждать не будем», — сказал источник.

Тем не менее он считает, что «есть прямой способ договориться», чтобы не возникало новых угроз мировой безопасности.

Россия и США не пришли к общим договоренностям по гарантиям безопасности о нерасширении НАТО на восток на встрече в Женеве. Такими итогами переговоров после их завершения поделился замглавы МИД Сергей Рябков. По его словам, прогресса по этому вопросу не последовало. В США тему о нерасширении НАТО и получения на этот счет гарантий приняли с сильными возражениями, но Россия видит это положение ключевым.