Россия и США на встрече в Женеве не договорились по вопросу о нерасширении НАТО

Россия и США не пришли к общим договоренностям по гарантиям безопасности о нерасширении НАТО на восток на встрече в Женеве. Такими итогами переговоров после их завершения поделился замглавы МИД Сергей Рябков, написал РБК.

По его словам, прогресса по этому вопросу не последовало. В США тему о нерасширении НАТО и получения на этот счет гарантий приняли с сильными возражениями.

Сам Рябков назвал это положение ключевым для национальной безопасности России, так же как и неразмещение у ее границ оружия НАТО. Дипломат уточнил, что от этих требований российская сторона отступить не может.

При этом Рябков подчеркнул, что на переговорах Россия заняла жесткую позицию, но не ультимативную.

«Абсолютно не правы те, кто утверждает, что Россия пошла по пути выдвижения неких ультиматумов», — сказал он.

Дипломат отметил, что российские власти не угрожали какими-либо последствиями в случае, если требования отечественной стороны не будут удовлетворены. В заключении он не стал отрицать, что баланс интересов все же может быть соблюден.