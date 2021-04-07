США нечего делать в «нормандском формате» по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил РИА «Новости».

Линия, которой американские власти придерживаются на украинском направлении, делает участие США в «нормандском формате» невозможным, заявил дипломат. Замглавы МИД РФ во вторник сообщал, что на прошлой неделе Москва и Вашингтон провели телефонную беседу по ситуации на Украине. Однако российская сторона пока не настроена на дополнительные контакты с США, особенно учитывая «тональность», которую навязывают в Вашингтоне, сказал Рябков.

Вице-премьер Украины Алексей Резников ранее заявил, что Киев заинтересован в присоединении к переговорному процессу США и Польши. Возглавляющий киевскую делегацию на переговорах в Минске Леонид Кравчук также заявил, что присутствие США в «нормандском формате» могло бы усилить переговоры.

Рябков ранее заявил, что российский посол в США Анатолий Антонов в ближайшее время не планирует возвращаться в Вашингтон. Ранее он был отозван в Москву для консультаций.