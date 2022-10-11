США допустили передачу тактических ракет Украины | 360°

Мир 11 октября 2022, 19:26 Поделиться Telegram

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Viber США допустили передачу тактических ракет Украины Представитель Белого дома Кирби не стал исключать передачу тактических ракет Украине Defense.gov

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США не исключают никаких возможностей в том, что касается поставок оружия на Украину. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Во время эфира телекомпании ABC у Кирби спросили о планах Белого дома начать поставки тактических баллистических ракет на украинскую территорию, сообщило ТАСС.

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«Мы не исключаем никаких возможностей. На этой неделе в Брюсселе пройдет встреча. Министр обороны США вновь собирает Контактную группу по Украине при участии около 50 стран, чтобы обсудить ее нужды. Мне нечего объявить сегодня», — отметил представитель Белого дома.

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Накануне журнал Foreign Policy написал о том, что власти Киева попросили Вашингтон «отказаться от сдержанности» и начать поставку новых видов оружия. Среди них — тактические баллистические ракеты Atacms и боевые истребители четвертого поколения F-15 и F-16.

Ранее президент США Джо Байден в телефонном разговоре пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому продолжать оказывать военную помощь Киеву, включая поставки «систем противовоздушной обороны».

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