США не стали слушать рекомендации России при подготовке резолюции по КНДР

США не приняли в учет рекомендации России при подготовке проекта резолюции в СБ ООН по КНДР. Американская сторона также проигнорировала заявления РФ о том, что документ не найдет поддержки.

Постоянный представитель России при СБ ООН Василий Небензя заявил об этом после применения права вето при голосовании. Его слова привел ТАСС.

«Сожалеем, что американские коллеги проигнорировали наши неоднократные разъяснения, которые давались в ходе консультаций по проекту», — сказал дипломат, заметив, что представители Соединенных Штатов не учли позицию РФ и на недавних заседаниях СБ организации.

Россия, напомнил Небензя, не раз выступала за то, чтобы преобразовать резолюцию в заявление председателя СБ ООН. Документ, содержащий новые санкции, и политика США в целом не смогли «гарантировать безопасность в регионе или урегулировать вопросы ракетно-ядерного нераспространения».

«Проблемы безопасности в регионе, напрямую касающиеся и России, не могут быть решены примитивными и прямолинейными способами с серьезными побочными последствиями для населения», — заключил дипломат.

Усиление санкционного давления на Пхеньян он назвал бесперспективным и крайне опасным. Резолюцию США об усилении санкций против КНДР вместе с РФ не поддержал Китай.