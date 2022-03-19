Власти Китая не поддадутся давлению со стороны США и не присоединятся к санкциям против России. Об этом в Telegram-канале написал первый заместитель главы международного комитета Совета Федераций Владимир Джабаров.

«Как говорят в Китае, мы стоим спина к спине. Думаю, что попытка Байдена склонить Китай к тому, чтобы он присоединился ко всем санкциям, бесполезна», — написал он.

Джабаров добавил, что Китай является мощной страной, которая уверена в своем развитии, пользуется дружбой и поддержкой со стороны России.

«Эта страна также не позволит угрозы в свой адрес от США. Взвешенная позиция Китая вызывает уважение», — заключил сенатор.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден сообщил председателю КНР Си Цзиньпину об издержках, которые понесет страна в случае передачи материальной помощи Украине.