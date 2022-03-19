Байден пригрозил Си Цзиньпину последствиями за материальную поддержку России

Президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Он предупредил китайского коллегу о последствиях в случаи предоставления материальной помощи России.

«Он (Джо Байден — прим. ред.) описал, какими будут последствия в том случае, если Китай предоставит материальную поддержку России», — сообщила пресс-служба Белого дома по итогам разговора лидеров двух стран.

Во время переговоров Байден подчеркнул, что американская сторона поддерживает дипломатическое разрешение кризиса на Украине. Как отметило Центральное телевидение Китая, Си Цзиньпин призвал США присоединиться к Китаю и нести ответственность за поддержания мира. Председатель КНР назвал мир и стабильность самым дорогим сокровищем международного сообщества.

«Будучи постоянными членами Совета Безопасности ООН и двумя крупнейшими экономиками мира, мы должны не только направить китайско-американские отношения в правильное русло, но и взять на себя должную международную ответственность и приложить усилия для мира и спокойствия во всем мире», — сказал Си Цзиньпин.

Переговоры лидеров США и Китая продолжались почти два часа.