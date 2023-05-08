Мир 08 мая 2023, 22:05 США не пустили ветеранов Второй мировой войны на парад Победы в Москве Посол Антонов заявил об угрозах США ветеранам Второй мировой из-за поездки в Москву РИА «Новости»

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Американские ветераны Второй мировой войны, желавшие приехать в Москву на День Победы, получили угрозы об аннулировании паспортов со стороны властей. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова привел RT.

«Второй год подряд администрация США срывает поездку американских участников Второй мировой войны на парад Победы. На фронтовиков оказывалось беспрецедентное давление. Их даже запугивали аннулированием паспортов, чтобы они не могли вылететь в Россию», — заявил он.

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По словам Антонова, американские ветераны ждали поездки в Москву в надежде увидеть Красную площадь и своих братьев по оружию, понимая, что в следующем году это сделать будет намного труднее.

Дипломат назвал такой шаг оскорбительным не только для ветеранов, сражавшихся против нацизма, но и «всех, кто помнит священный подвиг».

«Призываем власти США одуматься и прекратить потакать нацистам ради конъюнктурных соображений, поощрение русофобии неприемлемо», — сказал посол.

По словам Антонова, в США наблюдается место всплеск русофобии перед празднованием Великой Победы, поэтому американские власти решили раздуть очередную истерию.

Ранее посол Анатолий Антонов заявил, что российской стороне стало труднее объяснить Соединенным Штатам важность сохранения памяти героев Второй мировой войны.