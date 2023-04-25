Власть 25 апреля 2023, 07:26 Антонов осудил США за отношение к теме памяти героев Второй мировой войны Дипломат Антонов: России сложно достучаться до США по теме памяти героев Второй мировой Фото: скриншот из видео посольства РФ в США

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Российской стороне стало все труднее объяснить Соединенным Штатам важность сохранения памяти героев Второй мировой войны. Такое заявление сделал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов по случаю 78-й годовщины встречи американских и советских войск на Эльбе. Комментарий по этой теме появился в Telegram-канале дипведомства РФ.

По его словам, укреплять оборону Родины можно только помня уроки истории. Антонов подчеркнул, что сейчас одна из главных задач — рассказать молодому поколению о подвигах советских и иностранных солдат. Именно благодаря им люди могут наслаждаться жизнью. Мемориалы и места захоронения воинов, которые погибли в годы Второй мировой войны, надо оберегать.

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«Нам все труднее достучаться до официального Вашингтона относительно важности сохранения памяти и совместной работы по увековечению героев тех времен», — сказал он.

Дипломат отметил, что российскому посольству уже второй год не разрешают проводить традиционную церемонию возложения венков к мемориальной табличке «Дух Эльбы», она находится на Арлингтонском кладбище. Также российским представителям в прошлом году запретили посещать Национальное кладбище Форт-Ричардсон в Анкоридже. Там в свое время похоронили летчиков из СССР.

«Такое отношение оскорбительно не только для ветеранов двух стран, но и всех, кто помнит их великий подвиг», — подчеркнул Антонов.

Встречу на Эльбе отмечают каждый год 25 апреля. Это историческое событие символизирует братство Советского Союза и Соединенных Штатов, заключил дипломат.