25 апреля 2023, 07:26
Антонов осудил США за отношение к теме памяти героев Второй мировой войны
Дипломат Антонов: России сложно достучаться до США по теме памяти героев Второй мировой
Российской стороне стало все труднее объяснить Соединенным Штатам важность сохранения памяти героев Второй мировой войны. Такое заявление сделал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов по случаю 78-й годовщины встречи американских и советских войск на Эльбе. Комментарий по этой теме появился в Telegram-канале дипведомства РФ.
По его словам, укреплять оборону Родины можно только помня уроки истории. Антонов подчеркнул, что сейчас одна из главных задач — рассказать молодому поколению о подвигах советских и иностранных солдат. Именно благодаря им люди могут наслаждаться жизнью. Мемориалы и места захоронения воинов, которые погибли в годы Второй мировой войны, надо оберегать.
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«Нам все труднее достучаться до официального Вашингтона относительно важности сохранения памяти и совместной работы по увековечению героев тех времен», — сказал он.
Дипломат отметил, что российскому посольству уже второй год не разрешают проводить традиционную церемонию возложения венков к мемориальной табличке «Дух Эльбы», она находится на Арлингтонском кладбище. Также российским представителям в прошлом году запретили посещать Национальное кладбище Форт-Ричардсон в Анкоридже. Там в свое время похоронили летчиков из СССР.
«Такое отношение оскорбительно не только для ветеранов двух стран, но и всех, кто помнит их великий подвиг», — подчеркнул Антонов.
Встречу на Эльбе отмечают каждый год 25 апреля. Это историческое событие символизирует братство Советского Союза и Соединенных Штатов, заключил дипломат.
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