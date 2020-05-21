США не пропустили проект РФ в СБ ООН о вторжении в Венесуэлу

Россия внесла в СБ ООН заявление, в котором осудило вмешательство во внутренние дела Венесуэлы со стороны США. Вашингтон не дал принять документ, где говорилось о посягательстве на суверенитет.

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул в Twitter, что в заявлении РФ нет обвинений, а речь идет только о «поддержке базовых и общих принципов».

«Проект, предложенный Россией для принятия в СБ ООН сегодня. Никаких обвинений, только поддержка основных общих вещей», — написал дипломат.

Полянский заметил, что постпредство США «убило» документ спустя девять минут после начала процедуры принятия по умолчанию. Она предполагает автоматическое принятие внесенных предложений, если на них нет возражений.

«Еще остались вопросы о „конструктивности“ позиции США по Венесуэле?» — задал вопрос дипломат.

Глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль 3 мая заявил, что властям удалось предотвратить морское вторжение боевиков на север страны. Они собирались осуществить государственный переворот и убить президента Николаса Мадуро. Двоих нападавших — граждан США — задержали. Один из американцев, возможно, работает на управление по борьбе с наркотиками Соединенных Штатов.

После попытки вторжения Мадуро заявил, что диалог с США прекращен. В Вашингтоне опровергли свою причастность к неудачной операции наемников.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул 12 мая, что Россия готова оказать содействие в расследовании вторжения.