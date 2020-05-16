В России рассматривают попытку вторжения наемников на территорию Венесуэлы, как вмешательство во внутренние дела южноамериканской страны. К этому причастны США, уверен Пушков. Америка поддерживает самопровозглашенного лидера страны Хуана Гуайдо и свержение Мадуро, вводит санкции в отношении венесуэльского правительства. Причем Штаты действуют прямыми и косвенными угрозами.

«Учитывая опыт вмешательства США в дела многих латиноамериканских стран на протяжении двухсот с лишним лет, всем понятно, что не безымянные стоят за очередной попыткой государственного переворота», — заметил Пушков.

Именно по этой причине Россия созывает заседание, отметил он. РФ хочет привлечь внимание мирового сообщества к проблеме.

Члены Совбеза ООН встретятся 18 мая в онлайн-формате. Они обсудят угрозу международному миру и безопасности.

Власти Венесуэлы сообщили о попытке вторжения в страну 3 мая. Группа боевиков из Колумбии и участники американской ЧВК Silvercorp попытались прорваться в государство на скоростных катерах. Среди нападавших также были два гражданина США. По заявлению Каракаса, те хотели устранить президента Николаса Мадуро. В Вашингтоне отказываются признавать причастность к произошедшему.