    16 мая 2020, 15:35

    Россия поможет Венесуэле бороться за суверенитет — Пушков

    Алена Макаренко

    Россия экстренно созвала Совет Безопасности ООН, чтобы обсудить попытки вторжения в Венесуэлу. Москва готова отстаивать суверенитет и право южноамериканской страны на безопасное существование. Об этом рассказал председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, сообщил «ПолитЭксперт».
    Россия поможет Венесуэле бороться за суверенитет — Пушков

    В России рассматривают попытку вторжения наемников на территорию Венесуэлы, как вмешательство во внутренние дела южноамериканской страны. К этому причастны США, уверен Пушков. Америка поддерживает самопровозглашенного лидера страны Хуана Гуайдо и свержение Мадуро, вводит санкции в отношении венесуэльского правительства. Причем Штаты действуют прямыми и косвенными угрозами.

    «Учитывая опыт вмешательства США в дела многих латиноамериканских стран на протяжении двухсот с лишним лет, всем понятно, что не безымянные стоят за очередной попыткой государственного переворота», — заметил Пушков.

    Именно по этой причине Россия созывает заседание, отметил он. РФ хочет привлечь внимание мирового сообщества к проблеме.

    Члены Совбеза ООН встретятся 18 мая в онлайн-формате. Они обсудят угрозу международному миру и безопасности.

    Власти Венесуэлы сообщили о попытке вторжения в страну 3 мая. Группа боевиков из Колумбии и участники американской ЧВК Silvercorp попытались прорваться в государство на скоростных катерах. Среди нападавших также были два гражданина США. По заявлению Каракаса, те хотели устранить президента Николаса Мадуро. В Вашингтоне отказываются признавать причастность к произошедшему.