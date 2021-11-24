США не позвали Россию на «Саммит за демократию»

Россия не попала в число приглашенных США стран на «Саммит за демократию», который пройдет в декабре. В нем примут участие 110 государств и территорий. Список приглашенных опубликован на сайте Госдепартамента США.

Кроме России, в список участников не попали Китай, Турция и Венгрия. Последняя — единственная страна Евросоюза, которую США не стали звать на саммит.

Среди стран бывшего СССР США выбрали для приглашения Армению, Грузию, Литву, Латвию, Молдавию, Эстонию и Украину. США не позвали на мероприятие Египет, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Иорданию и Катар, хотя эти страны являются традиционными союзниками Штатов.

«Саммит за демократию» пройдет в формате видеоконференции с 9 по 10 декабря.

В конце сентября, обсуждая идею саммита, глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что мероприятие организуется в духе холодной войны и напоминает крестовый поход против несогласных. По мнению министра иностранных дел, саммит станет шагом к расколу мира на своих и чужих.