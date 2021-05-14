США не понравилось исследование о распространения коронавируса со стороны ВОЗ

Проведенное Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) исследование об обстоятельствах распространения коронавируса не устроило США. Вашингтон настаивает, чтобы работу в этом направлении продолжили.

Госсекретарь Энтони Блинкен выступил с подобным заявлением по итогам переговоров с главой МИД Австралии Марис Пейн. Слова главы Госдепа привел ТАСС.

«Мы не удовлетворены первоначальным расследованием. Мы поддерживаем продолжение расследования, чтобы выяснить, что произошло с COVID-19», — подчеркнул Блинкен.

Он указал на важность понимания произошедшего. Это даст «лучшие возможности» для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

Специалисты ВОЗ прибыли в Ухань в январе 2021 года, чтобы выявить причины происхождения коронавируса. По итогам проведенной работы они предоставили 120-страничный доклад. В нем эксперты указали четыре основных вывода, ранжировав версии происхождения SARS-CoV-2 по степени вероятности. Ставку эксперты сделали на передачу вируса человеку от животного-носителя через животное-посредника.