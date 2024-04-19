Мир 19 апреля 2024, 15:02 США не поддержали операцию Израиля в Рафахе Блинкен: США не могут поддержать операцию Израиля в Рафахе Abed Rahim Khatib/dpa / Global Look Press

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Соединенные Штаты не могут поддержать военную операцию Израиля в Рафахе, подчеркнул американский госсекретарь Энтони Блинкен. Об этом написало РИА «Новости».

Выступая на пресс-конференции после встречи глав внешнеполитических ведомств стран G7 на острове Капри, Блинкен предупредил, что эта операция будет иметь для населения «ужасные последствия».

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«Соединенные Штаты убеждены, что израильская сторона может достичь своих целей в Газе без крупной операции в Рафахе», — подчеркнул он.

Госсекретарь отказался комментировать сообщения СМИ о том, что Израиль уже якобы нанес ответный удар по Ирану. Он лишь заявил, что США «не участвуют ни в каких наступательных операциях».

Ранее, 15 апреля, СМИ писали, что Израиль отложил начало наземной операции в Рафахе, поскольку обдумывал ответ на атаку Ирана. В ночь на 14 апреля Иран нанес первый в истории прямой удар по территории Израиля. Как оказалось, иранская армия может, располагая небольшим арсеналом, пробить израильскую систему противовоздушной обороны.