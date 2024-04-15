Мир 15 апреля 2024, 19:08 Израиль отложил наземную операцию в Рафахе из-за атаки Ирана Израиль отложил проведение операции в Рафахе из-за атаки Ирана РИА «Новости»

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Израиль изменил планы по началу наземной операции в Рафахе на фоне обдумывания ответа на атаку Ирана. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на израильские источники.

Израильское руководство пока не приняло решения об ответных мерах на обстрел страны со стороны Ирана и размышляет по поводу наступательных действий в направлении Рафаха.

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Операция Ирана в ночь на 14 апреля продемонстрировала, что небольшим арсеналом он в состоянии пробить израильскую систему ПВО. Это своего рода учения, Израиль стал для Ирана испытательным полигоном — на нем проверили реальные боевые возможности, от хакеров до операторов боевых дронов. Иран убедился в своих силах, узнал слабые места сионистского режима, в том числе хваленого «Железного купола».