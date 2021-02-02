Пока сложилось не лучшее время ехать в США, так как там не ждут новых иммигрантов. Об этом заявила во время брифинга пресс-секретарь президента США Джен Псаки.

«Сейчас не время приезжать в Соединенные Штаты. Нам нужно время, чтобы наладить иммиграционный процесс, при котором с людьми можно будет обращаться гуманно», — сказала Псаки.

Она добавила, что администрация Байдена пытается исправить ущерб и ужасные действия предыдущей команды президента. По словам пресс-секретаря, внесение изменений в иммиграционную политику займет определенное время, так как это нельзя сделать в одночасье.

«Мы хотим внедрить гуманный и нравственный процесс иммиграции, при котором будут рассматривать заявления о предоставлении убежища, будут рассматривать заявления людей на въезд в страну на границе таким образом, чтобы относиться к людям как к людям», — пояснила Псаки.

Ранее команда президента США Джо Байдена пыталась узнать у журналистов формулировки вопросов, которые прозвучат на брифингах Псаки. Один из корреспондентов заявил, что такие действия нарушают свободу печатного слова. При этом Белый дом заверил, что таким образом хотел создать более удачную систему взаимоотношений между главой государства и СМИ.