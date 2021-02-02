Команда Байдена запросила у журналистов вопросы перед брифингом Псаки

Пресс-служба Белого дома пыталась узнать у работающих на брифингах журналистов пресс-секретаря Джен Псаки, что именно они будут спрашивать на встречах. Журналисты отметили, что это нарушает свободу печатного слова.

По данным источников портала Daily Beast, команда президента США Джо Байдена пыталась узнать у корреспондентов формулировки вопросов, которые прозвучат на брифингах. Один из журналистов привлек к этому эпизоду внимание, рассказав про этот случай в ходе дискуссии Ассоциации корреспондентов Белого дома.

«Хотя приятно видеть, что брифинги возвращаются, особенно с учетом приверженности пресс-службы к фактической информации, пресса не может, по сути, работать в комнате для брифингов, если Белый дом выбирает и отбирает те вопросы, которые хочет. Это совсем не свободная пресса», — поделился мыслями один из журналистов.

Белый дом на это ответил, что таким образом пытался выстроить более удачную систему взаимоотношений между главой государства и СМИ. Главной целью представитель Белого дома назвал желание сделать брифинги полезными, информативными для прессы и общества. Для этого, как ему кажется, нужно тесное взаимодействие с репортерами, чтобы Белый дом знал, как наиболее полезно преподносить волнующую людей информацию.

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