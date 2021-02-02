Команда Байдена запросила у журналистов вопросы перед брифингом Псаки
По данным источников портала Daily Beast, команда президента США Джо Байдена пыталась узнать у корреспондентов формулировки вопросов, которые прозвучат на брифингах. Один из журналистов привлек к этому эпизоду внимание, рассказав про этот случай в ходе дискуссии Ассоциации корреспондентов Белого дома.
«Хотя приятно видеть, что брифинги возвращаются, особенно с учетом приверженности пресс-службы к фактической информации, пресса не может, по сути, работать в комнате для брифингов, если Белый дом выбирает и отбирает те вопросы, которые хочет. Это совсем не свободная пресса», — поделился мыслями один из журналистов.
Белый дом на это ответил, что таким образом пытался выстроить более удачную систему взаимоотношений между главой государства и СМИ. Главной целью представитель Белого дома назвал желание сделать брифинги полезными, информативными для прессы и общества. Для этого, как ему кажется, нужно тесное взаимодействие с репортерами, чтобы Белый дом знал, как наиболее полезно преподносить волнующую людей информацию.
Рейтинг нового американского президента уже начал снижаться.